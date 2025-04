Au Niger, les forces armées ont annoncé un succès significatif dans leur lutte contre le terrorisme. Elles ont procédé à l’arrestation d’un membre influent du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM), également connu sous son acronyme arabe JNIM. Cette figure clé opérait dans l’ouest du pays, une zone particulièrement touchée par l’insécurité.

Arrestation d’un influent cadre jihadiste, un revers majeur pour le JNIM au Niger

L’interpellation s’est déroulée le jeudi 3 avril 2025, sur l’axe routier reliant Toro et Dignami, dans la région de Tillabéri au Niger. Selon les informations diffusées par la télévision publique Télé Sahel, cette arrestation a été rendue possible grâce à un renseignement précis. En effet, l’individu circulait à bord d’un véhicule suspect qui a été intercepté par les forces de l’opération NIYA.

La fouille du véhicule a permis de découvrir un arsenal comprenant une arme à feu, plusieurs téléphones portables et une somme importante de 5,32 millions FCFA en espèces. Les premières investigations suggèrent que cette somme était destinée à l’acquisition de matériel logistique au profit du JNIM, soulignant le rôle de cet individu dans l’approvisionnement du groupe terroriste.

A en croire les sources, les enquêteurs ont réussi à découvrir un jardin appartenant au suspect dans le village de Boborgou qui servirait de base logistique pour le suspect et ses collaborateurs. Sur place, les forces de l’ordre ont mis la main sur des vivres, des crédits de communication et du matériel de camouflage, notamment des pailles noires utilisées pour se fondre dans l’environnement. De plus, le suspect est fortement soupçonné d’avoir participé, la veille de son arrestation, à l’enlèvement de deux véhicules de type IAS sur l’axe Makalondi-Niakatiré, aux côtés d’autres membres du JNIM, élargissant ainsi l’étendue de ses activités criminelles.

Un contexte régional marqué par l’insécurité persistante

Le Niger est confronté depuis plusieurs années à des attaques récurrentes de groupes armés jihadistes. La dégradation du climat sécuritaire a été l’un des arguments majeurs avancés par les militaires lors du coup d’État du 26 juillet 2023, qui a renversé l’ancien président Mohamed Bazoum. L’arrestation de ce membre influent du JNIM représente une avancée notable dans les efforts déployés pour stabiliser la région et contrer la menace terroriste.