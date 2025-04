Les forces de l’ordre de Dosso, au Niger, ont infligé un revers significatif aux trafiquants de drogue en saisissant une quantité impressionnante de substances psychotropes. L’opération, menée par la patrouille mixte départementale, a permis de mettre la main sur plus de 184 000 comprimés, dont la valeur marchande est estimée à plus de 9 millions FCFA.

La patrouille mixte de Dosso frappe fort, un trafic de stupéfiants d’une valeur de 9 millions FCFA démantelé au Niger

Selon les explications de l’Adjudant-Chef Boureima Amadou, commandant de la Brigade Mixte N°1 de Dosso, l’alerte a été donnée suite au signalement de mouvements suspects de motocyclistes transportant des cargaisons inhabituelles dans le secteur ouest de la ville. Les éléments de la patrouille, rapidement mobilisés, ont engagé une course-poursuite effrénée avec les trafiquants.

La traque a abouti à la saisie d’une moto de marque et à la récupération de 100 000 comprimés d’Exol et 84 000 comprimés de Diazepam. Cette saisie démontre l’efficacité et la réactivité des forces de l’ordre du Niger dans la lutte contre le narcotrafic.

Des succès répétés pour la patrouille de Dosso

A en croire le patron de la brigade mixte de la ville de Dosso, cette patrouille n’en est pas à son premier coup d’éclat. En effet, durant le mois de Ramadan, elle avait déjà intercepté 37 bidons d’essence de contrebande et deux motos utilisées par des trafiquants, qui ont été déférés devant le tribunal de grande instance de Dosso. Il a salué le travail acharné et le professionnalisme de ses hommes.

De son côté, le préfet du département de Dosso, Mme Ousseini Ouma Tamabari, présente lors de la cérémonie de présentation de la saisie, a chaleureusement félicité les forces de sécurité pour leur vigilance et leur détermination dans la lutte contre le trafic de drogue dans ce département du Niger. Elle a insisté sur l’importance cruciale de la collaboration entre la population et les forces de sécurité, précisant que de nombreuses interventions sont rendues possibles grâce aux informations fournies par les citoyens.

Le trafic de stupéfiants, en particulier celui des comprimés psychotropes, représente un défi majeur de santé publique et de sécurité au Niger. Ces substances, consommées principalement par les jeunes, sont un facteur de délinquance et alimentent des réseaux criminels organisés. Face à cette menace grandissante, les forces de l’ordre, avec le soutien des autorités locales, intensifient leurs efforts pour endiguer ce commerce illicite qui gangrène plusieurs régions du pays. Cette nouvelle saisie confirme d’ailleurs la détermination du Niger à renforcer la lutte contre le narcotrafic et la criminalité transnationale.

L’Exol désormais classé comme stupéfiant

Il est important de rappeler que l’Exol a été officiellement classé comme stupéfiant au Niger par un arrêté ministériel n°000100MSP/P/AS/ANRP du 29 janvier 2024. Cette classification renforce le cadre légal de la lutte contre cette substance et alourdit les sanctions à l’encontre des trafiquants.