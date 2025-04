Au Nigeria, Access Holdings Plc, l’un des principaux groupes financiers du pays, a annoncé une augmentation significative de son dividende pour l’exercice 2024. Une hausse enregistrée malgré un bénéfice net relativement stable par rapport à l’année précédente. Cette décision reflète la volonté du groupe de récompenser ses actionnaires tout en consolidant sa position sur le marché financier nigérian.

Nigeria, Access Holdings renforce sa stratégie de rémunération des actionnaires

En 2024, Access Holdings du Nigeria a réalisé un bénéfice net de 618,6 milliards de nairas, contre 612,5 milliards en 2023, soit une hausse de 1 %. Bien que modérée, cette évolution s’inscrit dans un contexte de croissance soutenue du revenu total, qui a bondi de 88 %, atteignant 4 878 milliards de nairas contre 2 595 milliards l’année précédente. Les revenus d’intérêts, en particulier, ont plus que doublé, s’élevant à 3 480 milliards de nairas, preuve d’une activité bancaire florissante.

A lire aussi : Au Nigeria, le FBI, Interpol et la justice enquêtent sur une fraude crypto à 800 millions $

Fort de ces résultats, le groupe a proposé un dividende final de 2,05 nairas par action, basé sur les 53,3 milliards d’actions ordinaires en circulation. En y ajoutant un dividende intérimaire de 0,45 naira distribué au cours de l’année, le dividende total pour 2024 atteint 2,50 nairas par action, soit une progression de 60,71 % par rapport au total de 2023. Au total, Access Holdings distribuera 119,9 milliards de nairas à ses actionnaires, renforçant son image d’entreprise soucieuse de la rentabilité de ses investisseurs.

Sur le plan structurel, les fonds propres du groupe ont atteint 3 760 milliards de nairas en 2024, enregistrant une hausse spectaculaire de 135,8 % par rapport à l’exercice précédent. Cette performance témoigne d’un renforcement durable de la solvabilité du groupe et de sa capacité à financer de nouvelles phases d’expansion.

Ainsi, Access Holdings entend poursuivre sa croissance dans les marchés émergents, en misant sur la technologie et l’innovation. Présent dans 23 pays, avec plus de 700 agences et 60 millions de clients, le groupe vise à renforcer sa position de leader en Afrique subsaharienne grâce à de nouvelles acquisitions.