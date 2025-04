Une vague de violence a de nouveau frappé le nord du Nigeria, endeuillant la communauté de Maiduguri dans l’État de Plateau. Des hommes armés ont perpétré une attaque nocturne d’une brutalité inouïe, coûtant la vie à au moins 51 personnes. Ce nouveau drame survient à peine deux semaines après des affrontements similaires dans une autre localité de l’État, qui avaient déjà fait un nombre considérable de victimes, plongeant la région dans une atmosphère de peur et d’insécurité persistante.

Nigéria : bilan humain tragique

Des habitants de Maiduguri ont témoigné de l’horreur qu’ils ont vécue durant cette nuit fatidique, décrivant des scènes de chaos et de désespoir. L’organisation de défense des droits humains Amnesty International a également confirmé le lourd bilan de cette attaque, ajoutant sa voix à la consternation générale face à cette escalade de la violence. « Au moins 51 personnes ont été tuées par des hommes armés dans la nuit de lundi soir à Maiduguri dans l’État de Plateau », a rapporté l’agence Reuters, citant des sources locales et Amnesty International.

Cette tragédie met en lumière la fragilité de la situation sécuritaire dans l’État de Plateau au Nigéria , une région malheureusement habituée aux tensions intercommunautaires. La semaine précédente, l’agence nationale de gestion des urgences avait déjà signalé la mort d’au moins 52 personnes et le déplacement forcé de près de 2 000 habitants suite à plusieurs jours d’attaques perpétrées par des groupes armés dans la même région. « La semaine dernière, l’agence nationale de gestion des urgences a déclaré que des hommes armés avaient tué au moins 52 personnes et provoqué le déplacement de près de 2 000 autres personnes », précisait le rapport.

Contexte de violence persistante

L’État de Plateau est depuis longtemps le théâtre de violences récurrentes, principalement liées à des conflits entre agriculteurs et éleveurs de bétail pour l’accès aux terres et aux ressources. Ces tensions, souvent exacerbées par des facteurs ethniques et religieux, dégénèrent régulièrement en affrontements meurtriers, laissant derrière elles des communautés endeuillées et des populations déplacées. La répétition de ces tragédies souligne l’urgence de trouver des solutions durables pour rétablir la paix et la sécurité dans cette région du Nigeria. Il est impératif que les autorités prennent des mesures concrètes pour protéger les populations civiles et traduire en justice les auteurs de ces actes barbares.