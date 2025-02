La raffinerie de pétrole Dangote a atteint un nouveau niveau de production au Nigeria. Elle a récemment commencé la production de carburant d’aviation et a déjà exporté deux cargaisons de ce carburant à Saudi Aramco, le géant pétrolier national de l’Arabie Saoudite.

Raffinerie Dangote : un nouvel élan pour la croissance mondiale

La raffinerie de Dangote connaît une avancée majeure, soulignant son influence mondiale croissante. Depuis le début de l’année 2024, ses opérations ont progressivement augmenté en capacité. Aliko Dangote et son équipe atteignent peu à peu leurs objectifs fixés, et il se réjouit des progrès réalisés.

« Nous atteignons les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés et je suis heureux d’annoncer que nous venons de vendre deux cargaisons de carburant d’aviation à Saudi Aramco », a déclaré Aliko Dangote, président du groupe Dangote, lors d’une visite du Groupe du Sommet Économique Nigérian (NESG) aux installations de Dangote Fertilizer Limited et de la raffinerie de pétrole Dangote à Ibeju Lekki, à Lagos.

Les progrès de la raffinerie Dangote

L’usine a augmenté sa production à 550 000 barils par jour et est en passe d’atteindre sa capacité cible de 650 000 barils par jour d’ici mi-2025. Cette performance est le fruit des technologies avancées mises en place et de la capacité de la raffinerie à répondre aux normes internationales de qualité, un facteur clé pour attirer des partenaires majeurs comme Saudi Aramco.

La raffinerie de Dangote a un impact significatif sur les marchés nigérian et ouest-africain. Elle assure désormais au moins les deux tiers de l’approvisionnement en carburant d’aviation du Nigeria et près de la moitié de la consommation en Afrique de l’Ouest. Par ailleurs, le carburant Jet A1 de Dangote est recommandé dans plusieurs aéroports internationaux, notamment Heathrow au Royaume-Uni. À l’échelle régionale, les produits raffinés de Dangote ont déjà été livrés au Togo, au Sénégal et au Cameroun.