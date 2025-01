Le Nigéria, à travers PETROAN (l’Association des propriétaires de points de vente au détail de produits pétroliers du Nigéria), a signé un accord pour la construction d’une nouvelle raffinerie avec trois sociétés. Il s’agit de Claridge Petroleum Company Ltd, Oasis Petrochemical Products Limited et Afrintech. Cet accord de construction vise à stimuler la production locale et à garantir un carburant abordable pour les Nigérians.

Une nouvelle raffinerie de 50 000 barils par jour au Nigéria

Premier producteur africain de pétrole, le Nigéria est pourtant confronté à des problèmes d’approvisionnement en pétrole raffiné. Le pays est contraint d’importer une grande partie de ses produits pétroliers. Pour remédier à cette situation, le gouvernement prévoit la construction d’une nouvelle raffinerie capable de traiter 50 000 barils de brut par jour.

Pour atteindre cet objectif, un accord a été signé avec Claridge Petroleum Company Ltd, Oasis Petrochemical Products Limited et Afrintech, qui seront chargées de construire cette raffinerie. Cet effort vise à renforcer la production locale et à réduire la dépendance aux importations.

Selon Gillis-Harry, président de PETROAN :

« L’accord prévoit que nous leur avons demandé de ne pas importer pour nous, mais d’installer une raffinerie au Nigéria, et ils ont accepté. Ainsi, pendant la durée du processus, ils pourront importer uniquement du diesel pour nous et, peut-être, de l’huile de base. Mais pour le PMS (Premium Motor Spirit), nous devons le produire localement », a-t-il déclaré à The Punch.

Impact économique de la construction de la raffinerie au Nigéria

La construction de cette nouvelle raffinerie aura plusieurs avantages pour l’économie nigériane. D’une part, elle stimulera la production locale et garantira un carburant abordable pour les citoyens. D’autre part, elle contribuera à retenir les devises dans le pays, réduisant ainsi les dépenses liées aux importations.

De plus, ce projet créera de nombreux emplois, offrant des opportunités aux chômeurs. Il est important de rappeler qu’en novembre dernier, PETROAN avait envisagé de signer un accord pour l’importation de Premium Motor Spirit (PMS). Cependant, le nouvel accord concernant la construction de la raffinerie a annulé ce projet d’importation.