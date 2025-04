Le Nigeria a enregistré une croissance remarquable dans le secteur bancaire en 2024. Dix des plus grandes banques du pays ont engrangé 674 milliards de nairas (soit 419,7 millions de dollars) grâce aux paiements électroniques, en hausse de 58 % par rapport à 2023. Cette performance s’inscrit dans un contexte économique tendu, marqué par l’inflation et une pression sur les marges de crédit, poussant les banques à miser sur les solutions numériques.

Le Nigeria investit massivement dans l’infrastructure bancaire numérique

Le Nigeria a vu ses institutions financières, parmi lesquelles Access Holdings, UBA, GTCO et Zenith Bank, tirer profit de l’essor des plateformes de paiement instantané, notamment la NIP du Système de règlement interbancaire. Cette dernière a traité 1,07 quadrillion de nairas en 2024, un record. UBA se distingue avec 236,3 milliards de nairas de revenus, suivie d’Access Bank avec 178,6 milliards.

Le géant du pétrole en Afrique a également intensifié ses investissements dans l’IT, avec 268,7 milliards de nairas alloués à l’infrastructure numérique, soit une hausse de 74,5 % sur un an. Le volume des transactions mobiles a grimpé à 11,3 milliards, et celui des paiements via terminaux (PoS) à 79,5 billions de nairas.

Avec une baisse de 59 % des transactions en espèces sur la dernière décennie, le Nigeria confirme sa place de leader africain dans la digitalisation bancaire.