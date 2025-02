Le numérique et les infrastructures favorisent la compétitivité économique dans le monde en général et en Afrique en particulier depuis plusieurs années. Ainsi, pour se conformer aux exigences de ce dernier et moderniser leurs infrastructures en vue d’une économie prospère, neuf pays africains ont progressé dans l’indice de qualité de vie numérique (DQL) 2024.

Le numérique, un levier indispensable pour le développement économique

Le numérique,depuis son apparition, s’est largement répandu à travers le monde, touchant un nombre croissant de pays et de populations en seulement deux décennies. Il joue un rôle essentiel dans l’accélération des objectifs de développement durable, notamment en favorisant une agriculture durable et en encourageant le travail décent, contribuant ainsi à l’émergence économique.

Dans ce contexte, certains pays africains ont adopté ce système et ont enregistré une progression significative dans le classement de l’Indice de qualité de vie numérique 2024, selon l’évaluation de Surfshark, une entreprise britannique spécialisée en cybersécurité.

Parmi ces pays, voici leur classement mondial :

Afrique du Sud (66e)

Maroc (69e)

Île Maurice (77e)

Égypte (79e)

Ghana (88e)

Kenya (89e)

Angola (91e)

Sénégal (93e)

Côte d’Ivoire (94e)

Notons que les pays africains peuvent encore améliorer leur position en réduisant le coût d’accès à Internet, en modernisant leurs infrastructures et en consolidant leur cadre réglementaire.