Le Niger veut révolutionner le secteur du numérique sur toute l’étendue de son territoire. À cet effet, le régime en place a signé, mardi 29 octobre dernier, un partenariat avec Starlink, le fournisseur d’accès à internet par satellite de SpaceX. Cette collaboration, qui marque un tournant décisif pour le pays, promet d’offrir une connexion haut débit fiable et abordable à des millions de citoyens.

Le Niger s’ouvre à l’internet par satellite avec Starlink

Face à des connexions internet lentes, coûteuses et souvent instables, les populations du Niger pourront bientôt bénéficier d’une technologie de pointe. Avec des débits pouvant atteindre 200 Mb/s, le géant de l’internet Starlink offre une expérience en ligne nettement améliorée, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines, notamment l’éducation, la santé, l’agriculture et le développement économique.

Ce nouveau partenariat offre une couverture internet dans les zones les plus reculées du Niger, là où les infrastructures terrestres sont généralement limitées. Grâce à sa constellation de satellites en orbite basse, Starlink permet de réduire considérablement la fracture numérique et d’offrir un accès équitable à l’information à tous les citoyens. Le coût de l’abonnement à Starlink, estimé à environ 40 dollars par mois, est certes plus élevé que les forfaits internet basiques, mais il offre une qualité de service clairement supérieure et une couverture beaucoup plus large.

L’arrivée de Starlink en Niger va bouleverser de nombreux secteurs d’activité. D’abord, au niveau de l’éducation, les élèves et les enseignants pourront accéder à des ressources pédagogiques en ligne, favoriser le télétravail et faciliter les échanges avec des experts internationaux. L’accès à internet haut débit pourra fortement révolutionner d’autres secteurs comme la santé ainsi que l’agriculture. Toute chose qui pourra accélérer le développement économique et social du pays dirigé par le général Abdourahamane Tiani.

Cependant, la réussite de ce projet dépendra de la capacité des autorités à mettre en place un cadre réglementaire adapté et à accompagner les populations dans l’appropriation de ces nouvelles technologies.