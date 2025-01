C’est officiel, l’aventure de Neymar Jr en Arabie Saoudite touche à sa fin. Le club d’Al-Hilal a annoncé lundi soir la résiliation du contrat de la star brésilienne. Un départ qui ouvre la voie à un retour tant attendu à Santos, son club formateur.

Fin de l’aventure saoudienne : Neymar Jr prêt à retrouver Santos

Après quelques mois seulement sous le maillot d’Al-Hilal, Neymar Jr a décidé de mettre un terme à son expérience saoudienne. Les deux parties sont parvenues à un accord à l’amiable, le joueur brésilien renonçant à une partie de son salaire pour obtenir sa libération.

Selon les dernières informations, Neymar Jr aurait déjà fait son choix, le joueur de 32 ans souhaite retourner à Santos. Le club brésilien, qui a toujours gardé un œil sur son ancien joyau, serait en pole position pour le récupérer. Ainsi, les négociations sont en cours et une annonce officielle est attendue dans les prochains jours.

Le retour de Neymar Jr à Santos serait un événement majeur pour le football brésilien. En effet, le numéro 10, synonyme de magie et de créativité, retrouverait ses racines et pourrait ainsi relancer sa carrière. Le club de Santos, de son côté, bénéficierait d’un énorme coup de pub et pourrait attirer de nouveaux sponsors.

Plusieurs raisons expliquent le départ de Neymar Jr d’Al-Hilal. Outre les problèmes physiques rencontrés depuis son arrivée en Arabie Saoudite, l’attaquant brésilien aurait également été marqué par l’éloignement de sa famille et de ses amis.

Alors, le retour de Neymar Jr à Santos pourrait être le début d’une nouvelle aventure pour le joueur brésilien. Il pourrait y retrouver le plaisir de jouer au football et retrouver la confiance en lui. Ce serait également l’occasion pour l’ancien joueur du FC Barcelone de participer à la prochaine coupe du monde et de conduire la Seleção vers son 6e sacre mondial.