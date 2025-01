David Fofana, PDG de la société Mayelia Automotives de Côte d’Ivoire, est en cours de négociation pour racheter les actions de son concurrent direct, la Société Ivoirienne de Contrôle Technique Automobile et Industriel (SICTA), filiale du groupe suisse SGS. Ce rachat vise à redynamiser les services de l’entreprise, à renforcer la conformité réglementaire et à moderniser les infrastructures. L’objectif est d’offrir un meilleur service aux automobilistes de Côte d’Ivoire.

David Fofana, un nouvel élan pour la SICTA en Côte d’Ivoire

La Société Ivoirienne de Contrôle Technique Automobile et Industriel (SICTA) possède une expérience de plus de 50 ans. En tant que filiale du groupe suisse SGS, elle détient plus de 50 % du marché automobile en Côte d’Ivoire. L’acquisition de cette société permettrait à David Fofana, via Mayelia Automotives, d’occuper la première place dans le secteur du contrôle technique automobile ivoirien.

Ce rachat, qui représente un investissement de plusieurs milliards de FCFA, serait non seulement bénéfique pour Mayelia Automotives mais également un atout pour l’économie ivoirienne. Il contribuerait à renforcer la souveraineté économique tout en bâtissant un secteur privé robuste. De plus, l’acquisition de la SICTA créerait des emplois, améliorerait la sécurité routière grâce à des investissements conséquents, et offrirait de nouvelles perspectives aux jeunes.

Le financement du rachat de la SICTA

L’achat de la SICTA sera financé par plusieurs sociétés, qui auront chacune leurs parts d’actions. Parmi ces partenaires figurent la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et le Groupe AFG. Ce rachat concernera les parts sociales de SGS Genève et de M. Georges N’Dia Coffi. Pour sécuriser la reprise des actifs, le cabinet international EY et le cabinet juridique ASAFO & CO seront sollicités pour leur expertise. Cependant, les parts de l’État ivoirien mises à disposition de la SICTA ne seront pas concernées par ce rachat.

Un dynamisme pour conquérir le marché automobile en Afrique

L’objectif global de Mayelia Automotives, dirigée par David Fofana, est de devenir un acteur incontournable dans le développement des États africains. À court terme, Mayelia Automotives prévoit de s’implanter sur les marchés sénégalais et béninois, après avoir consolidé sa présence en Côte d’Ivoire et en Guinée.

Avec l’acquisition de la SICTA, qui détient environ 60 % du marché ivoirien du contrôle technique automobile, Mayelia Automotives renforcerait considérablement sa position stratégique en Afrique. Notons que David Fofana a remporté le deuxième prix national d’Excellence 2024 dans la catégorie « Meilleure contribution au rayonnement du secteur des transports ».