Le footballeur international français Raphaël Varane a annoncé ce mercredi mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Épuisé physiquement et mentalement par de nombreuses blessures récurrentes, le défenseur français a décidé de ne plus prolonger sa souffrance. Il raccroche seulement à l’âge de 31 ans.

Raphaël Varane met un terme à sa carrière après une blessure

Révélé au grand public à Lens, Raphaël Varane avait rapidement intégré l’équipe première du Real Madrid à l’âge de 18 ans. Sous le maillot merengue, il a construit une légende, remportant 18 trophées. On peut citer quatre Ligues des champions, quatre Coupes du monde des clubs, trois Supercoupes d’Europe, trois Ligas, une Coupe du Roi et trois Supercoupes d’Espagne. Son élégance et son sens de la position ont fait de lui l’un des meilleurs défenseurs de sa génération.

Avec l’équipe de France, il a également connu les plus grands succès, notamment en remportant la Coupe du monde 2018. Son association avec Samuel Umtiti en défense centrale avait été l’une des clés de la victoire des Bleus.

Malgré une tentative de rebond à Côme cet été, une nouvelle blessure au genou l’a contraint à abandonner. « Je n’ai aucun regret », a-t-il confié sur ses réseaux sociaux. « J’ai vécu une carrière exceptionnelle, au-delà de mes rêves les plus fous ».

La retraite prématurée de Raphaël Varane marque la fin d’une ère pour le football français. Son parcours exemplaire restera une source d’inspiration pour les jeunes générations.