En Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation de sept individus sur un site d’orpaillage illégal lors d’une opération de grande envergure. Les faits se sont déroulés à Grand Zattry, plus précisément à Petit Koreguhé.



L’État ivoirien intensifie la lutte contre l’orpaillage illégal



Les forces de l’ordre ivoiriennes ont mené une opération d’envergure le 18 septembre dernier à Petit Koreguhé, localité située dans la sous-préfecture de Grand Zattry. Cette intervention a visé à démanteler un site d’orpaillage illégal réoccupé.



Au total, 07 individus ont été interpellés sur place et divers matériels utilisés pour l’exploitation aurifère illégale ont été saisis, notamment des motopompes et des sommes d’argent.

Par ailleurs, les forces de l’ordre ont procédé à la destruction de dix concasseurs, cinq motopompes, de nombreux bidons et de tuyaux. Composées de l’escadron de Soubré et de la brigade de Grand Zattry, les unités d’intervention ont ainsi porté un coup dur à cette activité illégale qui menace les ressources naturelles et les populations locales.