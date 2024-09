Les nouveaux membres du Conseil Économique et Social (CES) seront bientôt dévoilés. Les différents acteurs sont sur le point de boucler l’étape des désignations. Selon les informations d’Afrique Sur 7, la liste officielle devrait être publiée dans les prochains jours.

Bénin : après la réforme, le nouveau CES bientôt installé

La composition du nouveau Conseil Économique et Social (CES) est imminente. Suite à l’adoption de la loi 2024-26, les désignations des membres, tant au niveau départemental que national, sont presque finalisées. Selon nos informations, la liste officielle devrait être publiée très prochainement. D’après nos sources, de nombreux anciens parlementaires devraient y figurer.

C’est une véritable refonte qui a été opérée par la loi 2024-26 portant loi organique sur le Conseil économique et social. La structuration et le mode de désignation des membres de l’institution ont été totalement revus. La nouvelle loi introduit une restructuration profonde du Conseil Économique et Social (CES) du Bénin, en instaurant une organisation hiérarchisée en conseils départementaux et en conseil national.

Le Conseil Économique et Social Départemental

Le Conseil économique et social départemental offre une composition diversifiée. Il regroupe des représentants des corps de métiers (agriculture, artisanat, commerce et industrie), des personnalités désignées par l’Assemblée nationale et le Président de la République. Le conseil élit en son sein un coordonnateur et un rapporteur.

Le Conseil économique et social départemental est composé d’une personnalité désignée par chacun des corps de métiers (secteur agricole, secteur de l’artisanat, secteur du commerce et de l’industrie), de quatre personnalités désignées par le Parlement selon sa configuration politique et de deux personnalités désignées par le président de la République. Une composition diversifiée qui assure une représentation équilibrée des différents intérêts économiques et sociaux au niveau départemental.

Le Conseil Économique et Social National



Le Conseil économique et social national est constitué des présidents des conseils départementaux, de personnalités désignées par le Président de la République et l’Assemblée nationale, ainsi que des représentants des principales organisations économiques (patronat, chambres de commerce, chambre des métiers). En détail, on retrouve :

les présidents de chaque conseil économique et social départemental ;

une personnalité désignée par le président de la République ;

trois personnalités désignées par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;

le président du patronat ;

le président de la chambre de commerce et d’industrie du Bénin ;

le président de la chambre des métiers ;

d’une personnalité du secteur des Arts et de la culture.

Le conseil élit un président, un premier vice-président et un second vice-président parmi les personnalités désignées au niveau national.

Principales attributions du CES