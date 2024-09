Le Bénin va renforcer son arsenal avec l’acquisition de nouveaux véhicules blindés auprès de la France. Cette nouvelle acquisition vise à moderniser une fois de plus le parc automobile des Forces armées béninoises.

Le Bénin acquiert des véhicules blindés auprès de la France et de l’UE

Quinze véhicules blindés en provenance de la France seront livrés aux forces armées béninoises. Ces véhicules de transport de troupes de type VAB (VTT 4X4) ont été acquis dans le cadre du renforcement des capacités d’intervention des soldats béninois au front contre le terrorisme. Des éléments des Forces armées béninoises ont été formés à l’utilisation et à la maintenance de ces véhicules blindés.

Le véhicule blindé de transport de troupes VAB, développé par Renault pour l’armée française, est un modèle 4×4 capable de transporter 8 à 10 soldats dans une coque blindée. Son blindage protège contre les balles de 7,62 mm, les éclats d’obus et les mines antipersonnel. Le VAB peut également transporter jusqu’à 2 000 kg de charge utile en remplacement des soldats. Ce véhicule blindé est équipé d’une mitrailleuse de 7,62 mm, avec certaines variantes armées de mitrailleuses de 12,7 mm ou de canons de 20 mm.

Ce n’est pas la première fois que la France livre du matériel militaire aux Forces armées béninoises. En 2023, l’armée française a livré 26 véhicules de type VAB, des pick-up et des hélicoptères de transport Puma aux militaires béninois. Ces dons s’inscrivent dans le cadre du partenariat militaire entre le Bénin et la France. Un partenariat axé sur la livraison d’équipement et la formation des personnels militaires.

L’Union européenne en appui

L’Union européenne (UE) aussi appuie le Bénin avec deux véhicules blindés Mamba via l’Initiative de sécurité et de défense dans le Golfe de Guinée (EUSDI GOG). Selon les informations, ces véhicules, offerts par la République tchèque, étaient initialement destinés au Niger. Le coup d’État du 26 juillet 2023 ayant conduit à une rupture diplomatique entre l’UE et Niamey, le don a été réorienté vers le Bénin.

Dans le cadre de la Facilité de soutien à la paix de l’Union européenne, l’organisation a adopté le 15 juillet 2024 une mesure d’assistance de 5 millions d’euros pour renforcer l’efficacité opérationnelle des troupes béninoises. À noter qu’avant cette mesure, deux autres mesures avaient été adoptées le 21 mai et le 13 juin, d’un montant respectif de 25 millions d’euros et de 5 millions d’euros. Ce qui fait au total 35 millions d’euros pour les trois mesures d’assistance.

Confronté à la menace terroriste depuis quelques années, le Bénin a rapidement veillé à moderniser son armée en termes d’équipement et de formation. Les soldats béninois, qui n’étaient pas habitués à ce type de mission, se sont vite adaptés pour mieux affronter l’ennemi.