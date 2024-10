En Côte d’Ivoire, la Gendarmerie nationale a lancé une vaste opération de sécurisation appelée « AKPOHON SÊSSALÊ » dans plusieurs régions du pays. Les premières tendances de cette opération, débutée le 1er octobre, ont donné des résultats significatifs.



Côte d’Ivoire : la gendarmerie nationale démantèle un site d’orpaillage illégal

Lors des opérations, les forces de l’ordre ont mené plusieurs actions d’envergure dans les régions du N’zi, du Moronou, de l’Indenié-Djuablin et de la Mé. Ainsi, les gendarmes ont procédé à l’évacuation d’un site d’orpaillage illégal à Ebilassokro, détruit du matériel d’exploitation aurifère (motopompes, concasseurs, etc.) et interpellé quatre personnes.



En outre, dans le cadre de la même opération, une vendeuse a été arrêtée à Zaranou avec près de 83 kg de produits pharmaceutiques illicites. À Bongouanou, un individu circulant à bord d’un taxi a été interpellé en possession d’un fusil à canon scié, d’une cagoule et de munitions.

Dans cette même région, les gendarmes ont mis au jour une plantation de cannabis et arrêté deux individus, saisissant plus de 15 kg de résine de cannabis. Par ailleurs, il faut noter que la Gendarmerie nationale poursuit ses opérations et réaffirme sa détermination au bien commun de la population ivoirienne.