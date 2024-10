Hosée Houngnibo, coordonnateur national des réseaux « Olivier Boko« , a été interpellé et placé en garde à vue. Il est suspecté d’incitation à la rébellion et de harcèlement par voie électronique, des faits prévus et punis par le code du numérique.

Bénin : Hosée Houngnibo arrêté

Depuis l’arrestation de son leader Olivier Boko et de l’ancien ministre Oswald Homeky dans le cadre du dossier de tentative de coup d’État, le jeune acteur politique n’a pas caché son soutien aux mis en cause. Il a multiplié les messages de soutien à Olivier Boko, abondamment diffusés sur les réseaux sociaux. Hosée Houngnibo insinue une arrestation injuste et rejette les faits reprochés aux mis en cause.

« Je connais Boko et je sais combien il aime le président Patrice Talon. Boko ne pourrait jamais faire de telles choses, je vous le jure sur ma vie. C’est injuste de l’interpeller. Si je meurs, cela restera sur vos consciences. Je n’arrive vraiment pas à dormir depuis des jours et je ne peux pas manger », avait-il écrit quelques heures avant son interpellation.

Dans cette affaire de tentative de coup d’État qui reste encore floue, beaucoup de soutiens d’Olivier Boko et d’Oswald Homeky ont préféré garder le silence. En tout cas, pour le moment, très peu s’expriment ouvertement sur la question, et on peut d’ailleurs les compter sur les doigts de la main. Hosée Houngnibo fait partie de ses rares soutiens. Selon certains qui ont choisi de se taire, il ne s’agit pas d’un acte d’abandon ou de lâcheté vis-à-vis de Boko et d’Homeky, mais plutôt d’une stratégie de recul pour mieux sauter lorsqu’on s’aventure sur un terrain semé d’embûches.