Les fortes pluies qui se sont abattues sur l’est de l’Ouganda ont provoqué des glissements de terrain dévastateurs, faisant au moins 13 morts et de nombreux disparus. La catastrophe a touché plusieurs villages du district de Bulambuli, connu pour sa vulnérabilité face à ce type d’événement.

Pluies torrentielles : des dizaines de morts dans des glissements de terrain en Ouganda

Selon les informations annoncée par les autorités de l’Ouganda, c’est dans la nuit de mercredi à jeudi dernier que la scène est survenue. Des pans entiers de montagne se sont écroulés, ensevelissant sous les décombres des dizaines de maisons. Alertées, les équipes de secours, aidées par des volontaires, poursuivent encore les recherches pour retrouver les survivants et récupérer les corps.

« A en croire les témoignages recueillis, de nombreuses personnes sont encore prises au piège sous les décombres », a déclaré John Cliff Wamala, porte-parole de la Croix-Rouge ougandaise. « Les opérations de recherche et de secours sont en cours, mais les conditions sont difficiles ».

Les autorités locales ont lancé un appel à l’aide internationale pour faire face à cette crise humanitaire. Des besoins urgents en nourriture, en eau potable et en abris se font sentir pour les milliers de personnes sinistrées.

Ce nouveau drame met en évidence la vulnérabilité de l’Ouganda face aux conséquences du changement climatique. Les précipitations de plus en plus irrégulières et intenses augmentent le risque de glissements de terrain et d’inondations dans de nombreuses régions du pays.