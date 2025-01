Accusé il y a quelques jours, Peter Okoye, alias Mr. P, a réfuté les accusations portées par la chanteuse montante Darkoo, selon lesquelles il aurait tenté de saboter son clip vidéo.

Sabotage ou malentendu ? Mr. P clarifie le retrait de la vidéo de Darkoo

Darkoo avait affirmé que Mr. P (membre du célèbre duo P-Square) avait fait retirer sa vidéo Focus on Me de YouTube pendant six jours. Dans une déclaration officielle publiée par son équipe de gestion, One Management, Mr. P a tenu préciser qu’il n’avait fait qu’insister sur le respect des procédures d’autorisation pour l’utilisation d’un sample de Gimme Dat, un titre à succès de P-Square.

« J’ai simplement conseillé Darkoo sur les démarches à suivre pour obtenir les droits nécessaires et partagé mon expérience dans des cas similaires », a-t-il expliqué. Cependant face à ces recommandations, l’équipe de Darkoo aurait ignoré les messages et appels de Mr. P, ce qui a conduit à la diffusion de la vidéo sans les autorisations requises. La vidéo a ensuite été temporairement retirée de YouTube. Le différend a été résolu après la signature d’un accord entre Darkoo et toutes les parties concernées. La vidéo a alors été rétablie sur la plateforme.

L’équipe de Mr. P a qualifié les accusations de Darkoo de « malveillantes », affirmant qu’elles visaient à ternir son image. Ils ont également insinué que la sortie publique de Darkoo relevait davantage d’une stratégie publicitaire.