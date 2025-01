Un nouveau drame a endeuillé le nord-est du Nigeria. Des dizaines d’agriculteurs ont été tués dimanche lors d’une attaque perpétrée par des présumés membres de Boko Haram dans la communauté de Dumba, située dans la zone de gouvernement local de Kukawa, État de Borno.

Boko Haram frappe à nouveau, un massacre fait des dizaines de morts au Nigeria

Selon Usman Tar, commissaire à l’information et à la sécurité intérieure de l’État de Borno, les assaillants, affiliés à Boko Haram et à l‘État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), ont ouvert le feu sur les agriculteurs travaillant dans leurs champs. Le bilan provisoire fait état d’une quarantaine de morts, mais ce chiffre pourrait malheureusement s’alourdir.

Le gouverneur de Borno, Babagana Umara Zulum, a condamné avec la plus grande fermeté cette nouvelle attaque barbare. Il a appelé les forces de défense et de sécurité à intensifier leurs efforts pour traquer et neutraliser les terroristes qui sèment la terreur dans cette région du Nigeria.

La région du lac Tchad est depuis plusieurs années le théâtre de violences perpétrées par Boko Haram et ISWAP. Ces groupes jihadistes multiplient les attaques contre les civils, les forces de sécurité et les infrastructures. Les populations locales sont contraintes de fuir leurs foyers, provoquant une crise humanitaire sans précédent.

Selon les Nations Unies, plus de 35 000 personnes ont été tuées et près de 3 millions déplacées depuis le début du conflit en 2009. La violence a également eu des conséquences désastreuses sur l’économie de la région, notamment sur le secteur agricole.

Un défi pour la communauté internationale

La lutte contre Boko Haram est un défi majeur pour le Nigeria et pour toute la région du lac Tchad. Les pays de la région, soutenus par la communauté internationale, ont mis en place des mécanismes de coopération pour lutter contre le terrorisme. Cependant, les groupes jihadistes continuent de représenter une menace sérieuse pour la sécurité et la stabilité de la région.