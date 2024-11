L’Espagne fait face à des inondations d’une ampleur sans précédent depuis plusieurs jours, causant des pertes humaines tragiques et de lourds dégâts matériels.

Inondations meurtrières en Espagne : Valence lourdement frappée avec plus de 200 morts

Le bilan, toujours provisoire, fait état de 205 morts, dont la grande majorité à Valence, la région la plus touchée avec 202 décès. Castille-La Manche et l’Andalousie déplorent également des pertes, avec respectivement deux et un décès. Les autorités craignent une aggravation de ce bilan en raison de l’intensité des précipitations et des inondations qui continuent de menacer plusieurs localités.

En réponse à cette catastrophe, un vaste élan de solidarité s’est manifesté ce vendredi dans la région de Valence. Des milliers de volontaires, munis de balais, de seaux et de provisions, ont convergé pour aider les sinistrés. L’armée espagnole a également envoyé des renforts : plusieurs centaines de soldats spécialisés dans la gestion des catastrophes sont mobilisés pour assister les équipes de secours et participer aux efforts de nettoyage et de sécurisation des zones à risque.

Face aux coupures d’électricité qui touchent encore près de 75 000 foyers, les pompiers ont dû faire preuve d’initiative pour alimenter les groupes électrogènes essentiels au rétablissement des services de base. Un pompier, venu d’Andalousie pour renforcer les équipes de secours à Valence, a confié à Reuters : « Nous allons de voiture en voiture, à la recherche de toute l’essence que nous pouvons trouver ».

Espagne 🇪🇸 : Le bilan des inondations dépasse le seuil symbolique et dramatique des 200 morts puisque le décompte s'élève désormais à 205 décès. https://t.co/4f3uTlYJx9 pic.twitter.com/TMLs2K5tgU — G-VAR (@Global_VAR_) November 1, 2024

La situation reste critique dans plusieurs régions d’Espagne, et les autorités poursuivent les opérations de sauvetage tout en appelant à la vigilance, alors que de nouvelles pluies sont prévues.