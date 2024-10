Près de 4 tonnes de cocaïne, précisément 3 tonnes et 200 kilos, ont été saisies ce jeudi au large des Canaries. L’opération a été menée par les douanes françaises, en collaboration avec des agents espagnols.

Saisie record : près de 4 tonnes de cocaïne interceptées au large des Canaries

Le produit illicite était transporté à bord d’un cargo de 70 mètres, battant pavillon tanzanien, repéré à environ 300 kilomètres au large de Lanzarote, l’une des îles Canaries. Dès la localisation du navire suspect, les douaniers français et espagnols sont rapidement intervenus. Selon Joël Pigeon, commandant du patrouilleur, il était crucial d’agir rapidement pour éviter une riposte ou un sabordage du navire par incendie ou par voie d’eau.

Selon TF1, qui a suivi l’opération en direct, les douaniers ont découvert à l’intérieur du cargo « 150 ballots de cocaïne, soit 3 tonnes et 200 kilos. La valeur de revente est estimée à 208 millions d’euros ». L’équipage, composé de six personnes, dont des Turcs et des Azerbaïdjanais, a été arrêté.

La collaboration entre les douanes françaises et espagnoles avait déjà abouti à une saisie de 589 kilos de cocaïne quelques jours auparavant, dans un bateau de pêche. Ces importantes prises soulignent l’ampleur du trafic dans cette région. Cependant, il reste difficile de déterminer précisément la destination finale de la drogue. Selon les autorités, les trafiquants utilisent parfois les îles Canaries comme une étape pour brouiller les pistes.