Le rappeur Youssoupha a récemment souligné l’influence majeure des pays francophones comme le Sénégal, le Congo, la Côte d’Ivoire et le Cameroun dans l’univers musical africain. Selon lui, ces nations ont inspiré des géants de la musique comme le Nigeria et le Ghana, mais elles n’ont pas su exploiter pleinement leur potentiel en matière de marketing.

Youssoupha pointe du doigt un problème majeur des artistes francophones : le marketing

Dans une récente interview, Youssoupha a mis en avant le talent exceptionnel des artistes francophones tout en pointant du doigt un manque de stratégie pour atteindre une reconnaissance mondiale : « Les artistes du continent se portent très bien, il y a de très grands talents. Au Congo, nous avons un artiste extraordinaire, Fally Ipupa, qui remplit des stades en France et ailleurs. Son succès est indéniable et son talent a toujours été là. »

Cependant, l’artiste estime que le principal défi à relever concerne la structuration et la commercialisation de la musique francophone à l’échelle internationale. Youssoupha souligne la manière dont les artistes anglophones ont su imposer l’Afrobeats sur la scène mondiale, notamment grâce à une approche marketing efficace : « À un moment donné, on a opposé musique africaine francophone et anglophone. Les anglophones ont développé l’Afrobeats, un genre de grande qualité, mais leur explosion commerciale est surtout due à une stratégie marketing bien pensée. »

Il rappelle que de nombreux artistes anglophones ont grandi en écoutant de la musique francophone, preuve de son influence majeure. Cependant, l’inverse n’est pas aussi vrai, ce qui reflète un manque de visibilité et de diffusion des artistes francophones à l’international. Pour Youssoupha, les artistes francophones doivent impérativement revoir leur manière de produire, diffuser et promouvoir leur musique : « Il est temps que les artistes francophones élèvent leur niveau, qu’ils améliorent leur manière de se vendre, de se marketer, de produire et de diffuser leur musique. C’est là que se situent les défis de demain. »

Le rappeur invite ainsi les professionnels de l’industrie musicale à adopter des stratégies modernes pour mieux concurrencer leurs homologues anglophones et propulser la musique francophone sur la scène internationale.