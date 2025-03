La Côte d’Ivoire a effectué une visite de travail à caractère économique en Thaïlande. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la captation d’investissements en provenance de la Thaïlande ainsi que du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Du 25 février au 1er mars 2025, cette visite économique a réuni le ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, Léon Kacou ADOM, ainsi que la délégation du Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), conduite par Solange AMICHIA, qui a accompagné la délégation gouvernementale.

Côte d’Ivoire, à la recherche de nouveaux investisseurs pour son développement économique

Dans le cadre de son développement économique et social, la Côte d’Ivoire est partie à la chasse aux investisseurs. Ainsi, pour attirer de nouveaux investisseurs, le pays d’Alassane OUATTARA s’est rendu en Thaïlande. Dans cet objectif, le 27 février 2025, la délégation du CEPICI a participé à un forum économique en Thaïlande, où la directrice générale du CEPICI a mis en avant les opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire.

Cela s’est fait lors du panel « Côte d’Ivoire, terre d’opportunités d’investissement et de commerce ». À cette occasion, Solange AMICHIA a présenté aux investisseurs thaïlandais le cadre juridique protecteur des investisseurs, l’attractivité de l’environnement des affaires ivoirien, ainsi que les avantages fiscaux et douaniers accordés grâce au Code des Investissements. Elle a également mis en avant l’accompagnement institutionnel efficace qu’offre le CEPICI, faisant de lui le guichet unique de l’investissement.

Dans son intervention, elle a souligné que l’État de l’Afrique de l’ouest est l’une des destinations d’investissement les plus attractives du continent. Le forum a aussi permis à la Côte d’Ivoire d’organiser des sessions B2B, où le CEPICI a échangé avec des investisseurs spécialisés dans des secteurs clés tels que l’agriculture (notamment l’aquaculture et la riziculture), l’industrie, l’agro-industrie et le textile. Ces rencontres ont favorisé des échanges impactants et ouvert la voie à de potentielles collaborations futures. Ces dernières pourraient contribuer au renforcement de l’attractivité de la Côte d’Ivoire sur la scène internationale.

Inauguration du Consulat Honoraire de Côte d’Ivoire

La visite économique de Solange AMICHA et ses collègues en Thaïlande s’est conclue par l’inauguration du Consulat Honoraire du Royaume de Thaïlande pour l’État ivoirien, le 25 février dernier. À cette occasion, Léon Kacou ADOM s’est réjoui de cette réalisation, soulignant l’importance de cette nouvelle représentation diplomatique pour consolider les relations économiques, culturelles et politiques entre la Côte d’Ivoire et la Thaïlande. Ce consulat servira de pont pour faciliter les échanges commerciaux et attirer davantage d’investissements thaïlandais en Côte d’Ivoire, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie, où des accords entre les entreprises thaïlandaises et ivoiriennes pourraient voir le jour.