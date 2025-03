Quinze partis d’opposition ont lancé ce lundi, la coalition « Cap Côte d’Ivoire » en perspective de la présidentielle du 25 octobre 2025. La nouvelle plateforme inclut des formations politiques influentes telles que le PDCI et le MGC et vise à influer sur le processus électoral.

Côte d’Ivoire : une opposition en quête d’unité face au pouvoir en place

Le paysage politique ivoirien se redessine à moins de deux ans de la présidentielle de 2025. Quinze partis d’opposition, réunis sous la bannière de la « Coalition pour une alternance pacifique – Cap Côte d’Ivoire », ont officialisé leur union pour peser sur le processus électoral et défendre des réformes pour garantir la transparence et la crédibilité du scrutin. Parmi les formations qui composent cette coalition, figurent des acteurs politiques de poids tels que le PDCI, le Mouvement des générations capables (MGC) de l’ex-première dame Simone Ehivet-Gbagbo et le Cojep de Charles Blé Goudé.

L’objectif principal de la coalition est de se battre pour des réformes électorales substantielles, notamment la révision de la liste électorale avant la présidentielle, l’audit de cette liste et la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Selon Dominique Traoré, vice-président du MGC, ces réformes sont essentielles pour garantir des élections « transparentes, crédibles et sans violence ».

Une des questions clés qui se pose toutefois concerne l’éventuelle désignation d’un candidat unique pour la présidentielle de 2025. Soumaïla Bredoumy, porte-parole du PDCI, a déclaré que cette question sera débattue au sein de la plateforme, sans précision quant à une décision définitive à ce stade.

Le PPA-CI absent…

Cependant, un élément majeur vient nuancer cette dynamique d’union : l’absence du PPA-CI, le parti de l’ancien président Laurent Gbagbo, qui ne fait pas partie de cette nouvelle coalition. Selon Sébastien Djédjé Dano, président exécutif du PPA-CI, cité par Rfi, le parti « travaille sur l’appel à l’union de l’opposition lancé par Laurent Gbagbo en juillet dernier à Bonoua », soulignant une divergence de stratégies au sein de l’opposition.

Pour le politologue Geoffroy Julien Kouao, cette nouvelle configuration ouvre la voie à une élection à trois blocs : le RHDP au pouvoir, le PPA-CI de Laurent Gbagbo, et la coalition « Cap Côte d’Ivoire ». Une triangulaire qui pourrait, selon lui, fragiliser le parti au pouvoir, notamment en cas de second tour.