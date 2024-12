Jean-Louis Billon ne cache plus son aversion pour Tidjane Thiam. Lors de l’émission « Sans Réserve » sur NCI, ce jeudi 12 décembre 2024, l’homme d’affaires a frontalement attaqué le président du PDCI-RDA.

Tensions au PDCI-RDA : Jean-Louis Billon s’attaque à Tidjane Thiam

De Tidjane Thiam à son entourage, nul n’a pas été épargné. Jean-Louis Billon a distribué de violents coups ce soir sur NCI. Alors qu’il est attendu devant le Conseil de discipline du PDCI-RDA, il a préféré régler ses comptes à la télévision. Pour lui, Tidjane Thiam ne devrait même pas être candidat.

« Par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté. Quand le débat politique aura commencé, les lacunes seront trop importantes », a-t-il déclaré.

Pour justifier sa position, l’ancien ministre et homme d’affaires évoque l’argument phare des détracteurs de Thiam : sa longue absence sur le sol ivoirien.

« Tidjane, pour qui j’ai du respect, est parti en 2000 et il revient en 2023. Quand il partait, il y avait 18 millions d’habitants. Il y en aura 30 millions dans quelques mois », a-t-il ajouté.

Pour Billon, Thiam n’a pas une connaissance avérée des réalités ivoiriennes. « Il n’a pas scolarisé d’enfants en Côte d’Ivoire, il ne peut pas parler d’éducation aux Ivoiriens. Il ne s’est pas soigné en Côte d’Ivoire, il lui sera difficile de parler de santé en Côte d’Ivoire. Il n’est pas contribuable en Côte d’Ivoire, parler de fiscalité, ce sera difficile », a-t-il affirmé.

Selon Billon, Tidjane Thiam est mal entouré

Jean-Louis Billon assure qu’il n’a pas besoin de guides et d’encadreurs pour parler de la Côte d’Ivoire, ce qui, selon lui, ne serait pas le cas de son vis-à-vis.

« On ne gère pas un pays par procuration. Moi, on ne me raconte pas la Côte d’Ivoire, je la vis. Lui, il est obligé de s’entourer d’une bande de ropéros (un individu qui sert d’homme de main du Benguiste) qui lui disent ce qu’il faut faire. »

Quid de sa candidature ?

À propos de sa candidature, Jean-Louis Billon ne lâche rien. Il pense d’ailleurs qu’il est le meilleur candidat du parti. Il a réaffirmé qu’il sera candidat, mais il n’a pas dit ce qu’il ferait s’il n’était pas choisi par le parti. En attendant la convention qui désignera le candidat du PDCI-RDA, Billon fait savoir qu’il se fait connaître et expose ses ambitions aux militants. À l’en croire, son activisme ne met aucunement en péril les normes du parti.