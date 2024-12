À quelques jours de la cérémonie officielle des CAF Awards 2024, les organisateurs ont publié la liste définitive des finalistes. Simon Adingra, l’ailier ivoirien, est toujours en lice pour le titre de Joueur africain de l’année 2024.

L’Ivoirien Simon Adingra parmi les finalistes des CAF Awards 2024

Contrairement aux éditions précédentes des CAF Awards, les organisateurs n’ont pas pu trois finalistes dans la liste définitive de la catégorie Joueur de l’année 2024. Tant le vote était serré qu’ils ont décidé de conserver la liste des cinq prétendants jusqu’à la cérémonie de Marrakech, au Maroc, qui aura lieu lundi prochain. Ainsi, Simon Adingra garde toutes ses chances de soulever ce prestigieux trophée tant convoité par les joueurs africains, au soir du 16 décembre.

Grand artisan du sacre de la Côte d’Ivoire à la Coupe d’Afrique des nations 2023 (CAN 2023), le joueur de 22 ans a été une véritable pièce maitresse dans la conquête de la troisième étoile des Éléphants de Côte d’Ivoire. Double passeur décisif à la finale de la CAN, Simon Adingra a été désigné meilleur de la finale puis meilleur jeune joueur de cette compétition. Avec 9 buts et 5 passes décisives cette saison 2024-2025, le joueur le plus chouchouté des Ivoiriens pourrait remporter ce trophée et intégrer ainsi le cercle très fermé des footballeurs ivoiriens ayant remporté le Ballon d’Or africain.

Le talentueux ailier de Brighton & Hove Albion se retrouve en compétition dans cette catégorie avec des joueurs de renom tels que Serhou Guirassy (Guinée), Achraf Hakimi (Maroc), Ademola Lookman (Nigeria) et Ronwen Williams (Afrique du Sud). Cette nomination est une belle récompense pour les performances remarquables de Simon Adingra cette saison, tant en club qu’en sélection.