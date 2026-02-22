Présidentielle 2026 au Congo : les 7 candidats en lice

En République du Congo, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict à Brazzaville ces dernières heures. Sur les dossiers déposés pour l’élection présidentielle du 15 mars 2026, ils sont au total sept candidatures qui ont été jugées conformes aux exigences légales. Ceci, après examen des pièces administratives et des conclusions du collège médical.

République du Congo : découvrez tous les candidats en lice pour l’élection présidentielle

En République du Congo, la campagne pour l’élection présidentielle peut désormais s’ouvrir et ceci, avec déjà la gouvernance comme principal thème de débat. Ils seront sept candidats à briguer la magistrature suprême. Parmi eux, des visages nouveaux et des figures déjà connues de la scène politique congolaise. Le président sortant Denis Sassou Nguesso, candidat à sa propre succession, mène la liste. En face, six candidats de l’opposition veulent lui disputer le suffrage des Congolais.

Lire aussi : Congo-Brazzaville : Denis Sassou Nguesso annoncé candidat pour la présidentielle de 2026

Le dépôt des candidatures avait été clôturé jeudi 12 dernier à minuit par la direction générale des affaires électorales (DGAE). Outre le chef de l’État sortant, six autres personnalités ont fait acte de candidature. Parmi elles, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, député et président du parti « La Chaîne », et Anguios Nganguia Engambé, président du Parti pour l’Action de la République.

Uphrem Dave Mafoula se présente pour la deuxième fois consécutive après l’élection présidentielle de 2021. Trois nouveaux venus complètent la liste : Vivien Romain Manangou, enseignant universitaire ; Melaine Destin Gavet Elengo, président du Mouvement Républicain (MR) ; et Zinga Mabio Mavoungou, ancien député. La Cour constitutionnelle avait jusqu’au 28 février pour valider ces candidatures. La campagne électorale doit officiellement s’ouvrir à cette date et s’achever le 13 mars, soit deux jours avant le scrutin.