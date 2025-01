Le classement Global Firepower 2025 (GFP 2025), référence mondiale en matière d’évaluation des capacités militaires, vient de dévoiler son nouveau palmarès. Ainsi, la position des pays africains comme la Côte d’Ivoire, le Bénin et les autres sont connues.

La Côte d’Ivoire 17è, le Bénin 38è dans le classement de puissance militaire africaines en 2025

Le classement en terme de puissance militaire, qui s’appuie sur plus de 60 critères, prend en compte divers facteurs tels que les effectifs militaires, l’équipement, le budget de la défense et la logistique. L’objectif est d’établir un indice de puissances militaires le plus objectif possible, bien que certains éléments comme les stocks nucléaires ne soient pas pris en compte.

La Côte d’Ivoire, bien que positionnée à la 17ème place en Afrique, a progressé dans le classement de puissance militaire ces dernières années sur le continent. Le pays a investi dans la modernisation de ses forces armées et a renforcé sa coopération militaire avec plusieurs pays. Cette progression s’explique notamment par la stabilisation du pays après la crise post-électorale de 2010-2011.

Le Bénin quant à lui se retrouve au bas de l’échelle à la 38è position. Mais le pays s’investit ces dernières années dans le renforcement d’équipement de son armée. Et cela se constate beaucoup plus avec le phénomène des attaques terroristes qui s’accentue dans le Sahel, voisin du Bénin.

L’Égypte, puissance dominante

Avec un score de 0,3427, l’Égypte se positionne à la 19ème place mondiale. Classée en tête de puissance militaire en Afrique, armée égyptienne est l’une des plus importantes d’Afrique. Elle dispose de moyens conséquents en termes d’effectifs, de matériel et de budget. Elle joue un rôle clé dans la stabilité régionale et dans la lutte contre le terrorisme.

Les autres pays africains

L’Algérie (26e au rang mondial), le Nigeria (31e), l’Afrique du Sud (40e) et l’Éthiopie (52e) complètent le top 5 du classement de puissance militaire africaines. Ces pays disposent de forces armées relativement importantes et jouent un rôle actif dans la stabilisation de leur région respective.

Il est à noter que neuf pays africains ont progressé dans le classement cette année, tandis que quatorze ont régressé. Ces variations s’expliquent par différents facteurs, tels que les investissements dans la défense, les conflits internes, ou encore les réformes militaires.

Le classement Global Fire Power 2025 offre une photographie intéressante de la situation militaire en Afrique. Il souligne la domination de l’Égypte et la progression de certains pays comme la Côte d’Ivoire. Cependant, il ne faut pas oublier les limites de ce type de classement et prendre en compte d’autres facteurs pour avoir une vision complète de la puissance militaire d’un pays.

Classement de puissance militaire africaine en 2025 :

1-Egypte (19e rang mondial)

2-Algérie (26e)

3-Nigeria (31e)

4-Afrique du Sud (40e)

5-Ethiopie (52e)

6-Angola (56e)

7-Maroc (59e)

8-RD Congo (66e)

9-Soudan (73e)

10-Libye (76e)

11-Kenya (83e)

12-Tchad (84e)

13-Mozambique (89e)

14-Tunisie (90e)

15-Tanzanie (92e)

16-Cameroun (93e)

17-Côte d’Ivoire (102e)

18-Mali (104e)

19-Zambie (109e)

20-Ghana (110e)

21-Zimbabwe (111e)

22-Soudan du Sud (113e)

23-Ouganda (114e)

24- Namibie (116e)

25-Niger (119e)

26-Erythrée (120e)

27-République du Congo (121e)

28-Botswana (122e)

29-Mauritanie (123e)

30-Sénégal (125e)

31-Burkina Faso (129e)

32-Madagascar (130e)

33- Gabon (133e)

34-Liberia (138e)

35-Sierra Leone (140e)

36-Somalie (142e)

37-Centrafrique (143e)

38-Bénin (144e)