Les filiales de la maison mère de PWC (PricewaterhouseCoopers) ont déposé leur tablier. Ces dernières, implantées dans 10 pays d’Afrique, notamment en Côte d’Ivoire, au Cameroun et au Sénégal, se sont retirées définitivement du réseau mondial. Un retrait définitif lié à des années de tensions internes et de divergences avec le siège, qui n’ont pas changé depuis des années.

PWC, etrait des partenaires africains

Les partenaires africains de PWC entrent dans une nouvelle ère. Ils ont décidé de prendre définitivement leur indépendance en tant qu’entité à cause des manquements aux standards de conformité imposés par le siège mondial du groupe. Au-delà de ce problème, le siège ignore les efforts de ses partenaires en portant des jugements sur la gouvernance, la transparence financière et la gestion des ressources humaines des bureaux africains, sans apporter de solutions valables.

Parallèlement, il y a également des conflits entre associés de la société et bien d’autres problèmes, notamment des décisions de développement erronées. En outre, cette séparation définitive entre les partenaires africains et le siège entraînera certainement des impacts négatifs sur le marché du conseil et de l’audit en Afrique francophone.

Impact de la séparation des filiales africaines de PWC

Toujours en quête de stabilité sur le marché du conseil et de l’audit en Afrique, cette séparation rapide pourrait peser sur l’expertise du conseil en audit sur le continent. Ainsi, ces derniers feront face au défi de rassurer leurs clients sur la qualité des services et la construction d’une crédibilité indépendante, sans l’appui du label PWC. Un défi de taille lorsqu’ils décideront de travailler sous une identité sans le géant PWC.

PWC est un expert dans le domaine du conseil et de l’audit. Ce dernier est réputé pour son exigence et son réseau mondial garantissant un travail bien fait.Toutefois, une nouvelle aventure commence pour les pays africains sortis du groupe PWC. Une sortie qui leur ouvrira la porte à une restructuration.