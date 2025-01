L’Afrique est en pleine croissance démographique. En moins d’un siècle, sa population a été multipliée par plus de six. Le Nigéria, l’Éthiopie et l’Égypte se positionnent en tête des pays les plus peuplés du continent. Cette explosion démographique soulève de nombreux enjeux pour le développement de l’Afrique. Découvrons le top 10 des pays africains les plus peuplés en 2025.

Voici le top 10 des pays africains les plus peuplés en 2025

L’Afrique est le continent qui connaît la croissance démographique la plus rapide au monde. Selon les dernières estimations de Worldometer, le Nigéria est le pays le plus peuplé d’Afrique avec 235,1 millions d’habitants, suivi de près par l’Éthiopie et l’Égypte. La République démocratique du Congo, la Tanzanie, l’Afrique du Sud, le Kenya, le Soudan, l’Ouganda et l’Algérie complètent le top 10 des pays africains les plus peuplés en 2025



1.Le Nigeria: 235,1 millions d’habitants

2.L’Éthiopie: 133,8 millions

3.L’Égypte: 117,5 millions

4.La RDC: 111,1 millions

5.La Tanzanie: 69,6 millions

6.L’Afrique du Sud: 64,4 millions

7.Le Kenya: 56,9 millions

8.Le Soudan: 51,1 millions

9.L’Ouganda: 50,7 millions

10.L’Algérie: 47,1 millions️

Cette croissance démographique est fulgurante. En 1950, la population africaine était estimée à 228,7 millions d’habitants. En 2022, elle a dépassé le cap du milliard pour atteindre environ 1,5 milliard. Selon les projections de l’ONU, elle devrait encore augmenter de 90% d’ici 2050 pour atteindre 2,5 milliards d’habitants. Cette croissance démographique sans précédent est due à plusieurs facteurs, notamment à une baisse de la mortalité infantile et à un taux de fécondité élevé dans de nombreux pays africains.

Cette explosion démographique soulève de nombreux défis pour le développement du continent africain. L’Afrique doit faire face à des défis majeurs tels que la création d’emplois, la lutte contre la pauvreté, l’accès à l’éducation et aux soins de santé, ainsi que la préservation des ressources naturelles.

Il est important de noter que cette croissance démographique représente également une opportunité pour le continent. Une population jeune et nombreuse peut être une source de dynamisme économique si elle est bien formée et intégrée dans le marché du travail.