Au cours de l’année 2024, les données conjointes de Forbes et de Bloomberg ont révélé la présence de 21 milliardaires africains. Ces personnalités se distinguent par la localisation de leurs actifs en Afrique et par leur résidence sur le continent.

Classement complet des milliardaires africains en 2024

Le Nigérian Aliko Dangote continue de trôner au sommet du classement des fortunes africaines, avec une richesse estimée à 28,1 milliards de dollars. Industriel emblématique du secteur du ciment, sa réussite témoigne de l’importance de ce secteur dans l’économie africaine.

En dernière position, on retrouve l’Égyptien Yassen Mansour, dont la fortune atteint 1,2 milliard de dollars. À 62 ans, ce magnat diversifié reste un acteur influent de l’économie égyptienne.

Identité Pays Fortune en milliards de dollars Aliko Dangoté Nigeria 28,1 Johann Rupert & family Afrique du Sud 13,7 Nicky Oppenheimer Afrique du Sud 11,7 Nathan Kirsh Eswatini 9,38 Nassif Sawiris Egypte 8,72 Naguib Sawiris Égypte 6,98 Mike Adenuga Nigeria 6,7 Abdulsalam Rabiu Nigeria 5,2 Mohamed Mansour Egypte 3,3 Koos Bekker Afrique du Sud 2,9 Patrice Motsepe Afrique du Sud 2,7 Issad Rebrab & family Egypte 2,5 Michial Le Roux Afrique du Sud 1,8 Mohammed Dewji Tanzanie 1,8 Strive Masiyina Zimbabwe 1,8 Aziz Akhannouch Maroc 1,7 Christoffel Wiese Afrique du Sud 1,7 Othman Benjelloun Maroc 1,4 Femi Otedolo Nigeria 1,4 Youssef Mansour Egypte 1,3 Yassen Mansour Egypte 1,2 Source : Bloomberg et Forbes

L’analyse du classement montre que trois pays dominent largement : l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigeria. Ces nations regroupent à elles seules la majorité des milliardaires africains, illustrant leur influence économique et leur dynamisme dans plusieurs secteurs, notamment l’industrie, les services financiers et les télécommunications.

Ces milliardaires exercent dans divers domaine. On note principalement : l’industrie, le ciment, Télécommunication, médias, mines assurance, agroalimentaire, banque et finance.