La musique béninoise est une nouvelle fois frappée par le deuil. Après la mort de Praouda, elle vient de perdre le talentueux artiste Sèmèvo Orisha Oke. Son décès est survenu ce dimanche 5 janvier 2024 au CNHU du Cotonou. Les causes et les circonstances exactes de son décès ne sont pas encore connues. Il laisse ses proches, ses fans et toute la communauté artistique dans l’incertitude et la douleur.

Cette nouvelle brutale a suscité une vague d’émotion et de tristesse sur les réseaux sociaux où Sèmèvo Orisha Oke est très bien suivi. Reconnu pour son immense contribution à la valorisation de la culture béninoise, laisse derrière lui un héritage musical riche et une marque déposée pour les prestations live.

Le départ brutal de Semevo a suscité la réaction de certains artistes et leaders d’opinion. « Encore une triste nouvelle ! L’icône SÈMÈVO ORISHA OKE n’est plus. Dors en paix fofo ! Profitons de chaque instant de la vie car notre vie appartient au père Céleste », a écrit Seghitos.