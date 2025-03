Le Premier ministre malien, le Général de division Abdoulaye Maïga, a exprimé sa satisfaction quant à l’approvisionnement des marchés en produits de première nécessité durant le mois de Ramadan. Sa visite dans quatre entrepôts de la zone industrielle de Bamako a confirmé le respect des prix plafonnés, garantissant ainsi la quiétude des populations.

Mali : un Ramadan sous le signe de la stabilité des prix

Le Premier ministre, accompagné du ministre de l’Industrie et du Commerce, a pu constater de visu le respect des accords sur les prix. Le sac de sucre de 50 kg, qu’il soit importé ou local, est vendu à 27 000 Fcfa. Le bidon d’huile de 20 litres est proposé à 21 500 Fcfa, et le sac de riz brisure à 20 000 Fcfa. Ces prix stables rassurent les consommateurs et permettent un Ramadan serein.

Le Général de division Abdoulaye Maïga a souligné l’importance de ce constat, rappelant que le Ramadan est une période de forte consommation. Il a mis en avant les mesures prises par le gouvernement, telles que la constitution d’un stock de sécurité de sucre et la suspension de la TVA sur certains produits. « Je pense que toutes ces mesures prises ont eu les effets escomptés, c’est-à-dire la baisse des prix sur certains produits de première nécessité », a-t-il déclaré. Il a également félicité les opérateurs économiques pour leur engagement patriotique et appelé à la vigilance contre toute spéculation.

Engagement des opérateurs économiques et perspectives

Les opérateurs économiques ont réaffirmé leur engagement à maintenir un approvisionnement stable et des prix abordables. Modibo Keïta, PDG du Grand distributeur de céréales du Mali (GDCM), a promis de respecter les accords et a invité les consommateurs à profiter des prix avantageux, comme le kilogramme de pomme de terre à 200 Fcfa.

Mme Camara Assitan Kouma, directrice générale des Établissements Kouma et frères (EKF), a salué l’exonération accordée sur plus de 100 000 tonnes de riz, assurant que les stocks pourront couvrir le Ramadan et au-delà. Elle a également appelé les grossistes à respecter les prix fixés, notamment le kilogramme de riz à 450 Fcfa maximum.

Le Premier ministre malien a exprimé sa satisfaction face à ces engagements et a souligné l’importance de maintenir la stabilité des prix pendant cette période cruciale. « Il est important qu’il n’y ait pas de spéculation pour que les produits puissent être disponibles pour les populations à des prix raisonnables en quantité et en qualité », a-t-il insisté.

Vigilance et contrôle : les prochains défis

Malgré les résultats positifs, le gouvernement reste vigilant. Le Premier ministre a appelé les missions de contrôle à redoubler d’efforts pour prévenir toute tentative de spéculation. Il a souligné que la stabilité des prix est essentielle pour garantir un Ramadan paisible à tous les Maliens.

Les autorités entendent maintenir le cap et assurer un approvisionnement régulier et à des prix abordables. Cette démarche vise à renforcer la confiance des consommateurs et à garantir un Ramadan serein pour tous.