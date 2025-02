Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a effectué mardi, une visite cruciale en République démocratique du Congo (RDC), marquant une étape décisive dans la lutte contre l’impunité des crimes commis dans l’Est du pays.

Lors d’une rencontre avec le président Félix Tshisekedi, le procureur Khan a officiellement lancé un appel à témoins concernant les exactions perpétrées dans les territoires occupés par des forces étrangères et des groupes armés. « Ceux qui détiennent des preuves de crimes de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité sont invités à les transmettre via le site web de la CPI », a renseigné le communiqué de la présidence de la RDC.

La présidence congolaise a salué cette initiative, soulignant la détermination du gouvernement à coopérer pleinement avec la CPI pour que justice soit rendue aux victimes. De son côté, le procureur Karim Khan a assuré que la CPI, liée à la RDC par un protocole d’accord depuis 2023, suit de près la situation dans l’Est du pays.

Vers une justice locale et internationale

Une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice est prévue en avril à Kinshasa. Cette rencontre sera l’occasion pour les participants d’examiner les causes profondes de l’instabilité dans l’Est de la RDC et d’envisager la création d’une Cour pénale spéciale pour juger localement les crimes les plus graves.

Le procureur Karim Khan n’a pas manqué de souligner l’engagement de la CPI à faire respecter les droits humains dans la région. « La population congolaise a droit à la protection et à la justice », a conclut l’actuel patron de la juridiction internationale.