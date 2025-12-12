RDC : Le calme revient à Uvira après l’offensive du M23

En RDC, deux jours après l’offensive du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda dans la ville d’Uvira, la vie reprend timidement.

RDC : des habitants d’Uvira ont commencé à circuler

Selon les informations de TV5 Monde, la vie reprend timidement ce vendredi dans les rues d’Uvira. La grande ville de l’est de la RDC est tombée mercredi dernier aux mains du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Après s’être emparé des grandes villes de Goma en janvier et Bukavu en février, le M23 a lancé une nouvelle offensive début décembre dans la province orientale du Sud-Kivu, le long de la frontière burundaise.

La prise d’Uvira permet au M23 de contrôler la frontière terrestre entre la RDC et le Burundi, et vise notamment à priver Kinshasa du soutien militaire de Bujumbura. Ce vendredi, des habitants à pied et à moto ont commencé à circuler dans les rues de la ville bordant le lac Tanganyika. Ils sont néanmoins en petit nombre, selon plusieurs témoins sur place.

Le M23 a entamé jeudi des opérations de ratissage pour débusquer des miliciens pro-Kinshasa, surnommés « wazalendo », dissimulés dans certains quartiers où des tirs sporadiques résonnaient encore.