La RDC possède l’un des plus grands gisements de lithium du monde, inexploité en raison d’un litige. Disposant d’une capacité de production de 400 millions de tonnes de ressources minières par an, le minier australien Rio Tinto tente de décrocher un accord de partenariat avec le pays. Des discussions d’accord qui en sont encore à un stade embryonnaire.

RDC : probable accord d’exploitation avec Rio Tinto

La RDC regorge de nombreuses ressources minières, dont certaines sont sous-exploitées, comme le gisement de Manono, qui fait partie des plus grandes réserves inexploitées de lithium au monde. Ainsi, dans l’optique de renforcer sa position dans le domaine du lithium, le grand groupe minier australien Rio Tinto ambitionne d’obtenir un accord de partenariat avec Kinshasa. À en croire Bloomberg, Rio Tinto est en discussions avec le gouvernement afin d’obtenir un accord pour exploiter la partie sud du gisement de Manono.

Par ailleurs, un tel accord pourrait être bénéfique pour la RDC au vu de la position de Rio Tinto. Ce dernier est un acteur incontournable sur le plan mondial en matière de métal blanc. Rio Tinto a récemment acquis Arcadium Lithium pour 6,7 milliards USD et détient de nombreux autres projets de développement dans plusieurs pays, notamment en Argentine, aux États-Unis et en Asie. Il possède également des gisements de lithium à Rincon, en Argentine, et à Jadar, en Serbie, sans oublier son accord signé en 2024 avec le Rwanda pour l’exploitation de gisements de minéraux stratégiques, particulièrement le lithium.

Toutefois, Rio Tinto n’est pas le seul géant minier international à s’intéresser aux gisements de lithium de Manono. D’après Bloomberg, la compagnie américaine Kobold Metals, soutenue par Bill Gates et Jeff Bezos, s’est également lancée dans des discussions avec la RDC pour le développement de la partie sud de ce gisement. Ces grandes compagnies tenteront de décrocher un accord avec Kinshasa. Laquelle parviendra à ses fins ?