L’international marocain Reda Belahyane de la Lazio Rome est au cœur des rumeurs de transfert à l’approche de la prochaine saison. Bien que l’ailier droit ait rejoint la Série A en janvier 2025, sa situation au sein de la Lazio pourrait ne pas durer très longtemps.

Reda Belahyane : Le Marocain sur le point de quitter la Lazio

Avec des performances impressionnantes en Serie A, Reda Belahyane a attiré l’attention de plusieurs clubs de Premier League (Chelsea, Tottenham, Arsenal), à la recherche de nouveaux talents. Selon des sources proches du joueur, plusieurs écuries anglaises seraient déjà intéressées par ses services pour la saison 2025-2026.

Le joueur marocain, reconnu pour sa rapidité, ses dribbles et ses qualités de passeur, semble avoir su s’imposer dans la rotation de l’équipe romaine. Cependant, des clubs de la Premier League pourraient lui offrir une opportunité de jouer dans l’un des championnats les plus médiatisés et compétitifs du monde.

Le transfert de Belahyane en Premier League représente donc un tournant potentiel dans sa carrière. Si des négociations se concrétisent, cela marquerait un grand saut pour le joueur marocain, qui continue de briller à chaque étape de sa carrière européenne.