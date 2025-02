Tiken Jah Fakoly était de passage à Lyon, au Radiant-Bellevue de Caluire, le 23 janvier dernier pour présenter son album Acoustic. C’était l’occasion pour lui de revisiter ses plus grands hits en version acoustique. Revivez cette soirée magique.

Tiken Jah Fakoly en live à Lyon : vibrations positives et reggae acoustique

Comme le rapporte Baz’art, le concert de Tiken Jah Fakoly au Radiant-Bellevue a été une véritable immersion dans un univers musical qui lui est propre, mêlant reggae et sonorités africaines. Voir cet emblème du reggae en live, ressentir sa présence scénique et l’énergie folle qu’il transmet dès son entrée sur scène, a été un moment inoubliable. Le public, essentiel à l’ambiance d’un concert, était totalement à la hauteur. Quasiment tout le monde connaissait les paroles par cœur, ce qui renforçait encore plus l’énergie collective présente dans la salle.

On ressentait une véritable aura particulière, une ambiance fédératrice qui nous donnait l’impression d’être unis autour des bonnes vibrations. Ce qui a le plus frappé, c’est la grande mixité du public, tant au niveau des âges que des origines. Un détail réconfortant quand on regarde l’état du monde aujourd’hui. Ce concert a été une véritable pause hors du temps, un instant suspendu où l’on pouvait lâcher prise et profiter du moment sans penser à rien d’autre.

Des musiciens virtuoses au service du reggae

Enfin, il convient de souligner l’immense talent des musiciens qui accompagnaient Tiken Jah Fakoly. Animés par une énergie débordante et une passion communicative, ils formaient un groupe parfaitement coordonné, offrant un spectacle d’une fluidité exceptionnelle. Comme dans tout grand concert, la voix de l’artiste et les instruments fusionnaient dans une harmonie parfaite. L’effet reposant du reggae, associé à cette osmose musicale, rendait l’expérience encore plus envoûtante. Un moment magique, à voir, écouter et ressentir du plus profond de son âme.