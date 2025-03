L’actrice nigériane Regina Daniels a récemment été récompensée lors des Sun Awards 2024, qui se sont déployés à Lagos, au Nigeria. Cet événement prestigieux, réunissant de nombreuses célébrités, a vu la jeune star recevoir le prix Nollywood Personality of the Year.

Récompense et scandale : Regina Daniels décroche un prix, Ned Nwoko fait une déclaration inattendue

Si Regina Daniels n’a pas pu assister en personne à la cérémonie, une représentante a reçu la plaque d’or et le certificat en son nom. Sur ses réseaux sociaux, l’actrice et mère de deux enfants a exprimé sa gratitude :“Merci aux Sun Awards pour cette immense reconnaissance. Malheureusement, je n’ai pas pu être présent en raison de circonstances imprévues, mais le prix a été bien reçu et apprécié. Merci encore aux organisateurs et à mes fans qui me soutiennent toujours.”

Ned Nwoko félicite Regina Daniels malgré les rumeurs de séparation

Sur les réseaux sociaux, Ned Nwoko, son mari milliardaire, a tenu à la féliciter publiquement malgré les rumeurs persistantes sur leur couple. Pour rappel, ces dernières semaines, Regina Daniels a supprimé le nom de famille “Nwoko” de sa bio Instagram et effacé plusieurs photos d’eux deux, alimentant les spéculations sur une possible séparation.

Les rumeurs se sont intensifiées lorsqu’il a été suggéré que Ned Nwoko était impliqué dans la grossesse de Chika Ike, une collègue de Regina Daniels, et envisageait de l’épouser. Cependant, dans un geste fort, Ned Nwoko a partagé sur TikTok une vidéo de la cérémonie et a exprimé son admiration pour sa femme :“Regina Daniels remporte le prix de la personnalité de l’année de Nollywood ! Je suis si fier de toi, mon amour.”