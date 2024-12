Le Portugal, en collaboration avec l’Espagne et le Maroc, accueillera la Coupe du Monde 2030. Une nouvelle qui réjouit les fans de football, et notamment les Portugais, qui rêvent déjà d’un parcours exceptionnel sur leurs terres. Mais c’est une déclaration inattendue de Nani qui a fait le plus de bruit.

Nani voit Ronaldo à 45 ans sur les terrains

L’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United a en effet affirmé que le quintuple Ballon d’Or pourrait bien être présent lors de cette compétition. Malgré ses 45 ans à l’époque, Nani est convaincu que CR7 sera en mesure de performer au plus haut niveau. « Je n’ai aucun doute ! Il va suivre un autre régime pour être vraiment mince, mince. Espérons que Cristiano soit toujours là pour marquer des buts », a-t-il déclaré. Une déclaration qui a suscité l’hilarité de Pepe, autre légende du football portugais, présent lors de ces échanges.

Le Portugal vise haut

Au-delà de cette annonce surprenante, Nani et Pepe se réjouissent de cette opportunité pour le Portugal d’organiser un tel événement. « C’est un grand privilège pour le Portugal d’accueillir une Coupe du Monde avec deux pays merveilleux, comme l’Espagne et le Maroc. Nous nous préparons à avoir une équipe nationale très forte et nous avons de nombreux talents capables de jouer un bon football », a ajouté Pepe.

Si l’idée de voir Cristiano Ronaldo disputer une Coupe du Monde à 45 ans semble relever de la science-fiction, il ne faut pas sous-estimer la détermination du joueur portugais. Connu pour son hygiène de vie irréprochable et son professionnalisme, CR7 a déjà repoussé les limites du possible à plusieurs reprises.

Seul l’avenir nous dira si Nani avait raison. En attendant, les fans de football du monde entier attendent avec impatience cette Coupe du Monde 2030, qui s’annonce déjà comme un événement exceptionnel.