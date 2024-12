La Confédération des États du Sahel (AES) vient de franchir une nouvelle étape vers l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. Lors d’un sommet extraordinaire, les chefs d’État de l’AES ont décidé d’ouvrir leurs frontières aux ressortissants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Libre circulation : l’AES lève les barrières pour les ressortissants de la CEDEAO

Désormais, les citoyens des pays membres de la CEDEAO pourront circuler librement sur le territoire des États membres de l’AES sans avoir besoin de visa. Cette décision s’inscrit dans une dynamique de rapprochement entre les deux organisations régionales et vise à renforcer la coopération en matière économique, sociale et sécuritaire.

Cependant, les États membres de l’AES se réservent le droit de refuser l’entrée sur leur territoire aux personnes considérées comme une menace pour la sécurité nationale. Il s’agit d’une décision historique qui marque une nouvelle étape dans la construction d’une Afrique de l’Ouest plus intégrée et plus solidaire. Elle devrait favoriser les échanges commerciaux, les investissements et les mouvements de population, contribuant ainsi au développement économique et social de la région.

Intégralité du Communiqué

Déclaration du collège des chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel (AES) sur la libre circulation, le droit de résidence et d’établissement des ressortissants de la CEDEAO dans l’espace de la Confédération des Etats du Sahel

Le collège des Chefs d’Etat ;

Vu le traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel (AES) adopté à Niamey le 06 juillet 2024 ;

Vu la Charte du Liptako-Gourma du 16 septembre 2023, instituant l’Alliance des Etats du Sahel ;

Convaincu de la nécessité de poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l’indépendance politique, la dignité humaine et l’émancipation économique ;

Fidèle aux objectifs et idéaux de la Charte des Nations Unies et de l’Acte constitutif de l’Union Africaine ;

Guidé par l’esprit de fraternité, de solidarité et d’amitié ;

Engagé à renforcer les liens séculaires entre les Peuples d’Afrique.

DECLARE :

1 – La Confédération des Etats du Sahel (AES) est un espace sans visa pour tout ressortissant des Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

2 – Les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d’entrer, de circuler, de résider, de s’établir et de sortir sur le territoire des Etats membres de la Confédération des Etats du Sahel dans le respect des textes nationaux en vigueur.

3 – Toutefois, les Etats membres de la Confédération se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l’entrée sur leurs territoires à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles.

4 – Les véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d’un Etat membre de la CEDEAO pourront entrer sur le territoire d’un Etat membre de la Confédération conformément aux textes en vigueur.

5 – Les véhicules à usage commercial immatriculés sur le territoire d’un Etat membre de la CEDEAO et transportant des passagers pourront entrer sur le territoire d’un Etat membre de la Confédération AES, conformément aux textes en vigueur.

Fait à Bamako, le 14 décembre 2024.

Le Général d’Armée Assimi GOÏTA

Président de la Transition

Chef de l’Etat de la République du Mali

Président de la Confédération des États du Sahel (AES)