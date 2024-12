Au SAFEM 2024 , le savoir-faire artisanal nigérien est à l’honneur. Cet événement majeur, qui met en lumière le talent des artisanes nigériennes, accueille cette année le Burkina Faso, le Mali et le Togo. Le SAFEM , est bien plus qu’une simple exposition : c’est un tremplin pour le développement économique du pays.

SAFEM 2024 : un levier pour l’autonomisation des femmes

L’artisanat, pilier de l’économie nigérienne, représente 23% de son PIB et emploie plus de 600 000 personnes, principalement des femmes. Le SAFEM 2024 offre à ces dernières un espace privilégié pour valoriser leurs créations, développer leurs compétences et améliorer leurs revenus.

SAFEM 2024 : un tremplin vers la souveraineté industrielle

En mettant en avant la production locale et en encourageant la création de petites unités de transformation artisanale, le salon contribue à renforcer la souveraineté industrielle du Niger. Comme l’a souligné la ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Soufiane Aghaïchata Guichene, le SAFEM vise à « promouvoir l’artisanat féminin en offrant un cadre propice à son développement professionnel ».

Avec la participation du Burkina Faso, du Mali et du Togo, cette édition témoigne de l’importance croissante de cet événement au niveau régional. Ces pays, invités d’honneur , viennent enrichir la diversité des créations présentées et favorisent les échanges entre artisans.

Le SAFEM 2024, s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs de l’artisanat en Afrique. Il offre une plateforme d’échanges, de partage d’expériences et de découvertes, contribuant ainsi au rayonnement de l’artisanat africain.