Il est enfin là, l’album d’Espoir 2000. Ce samedi 7 décembre 2024 marque la sortie officielle de Tableau Blanc, l’album tant attendu du groupe mythique.

Espoir 2000 dévoile Tableau Blanc, un album en hommage à Valery

Lors d’une conférence organisée la veille au Sofitel Hôtel Ivoire, Pat Sacko, le chanteur principal, a levé le voile sur ce projet profondément marqué par les épreuves personnelles et professionnelles qu’il a traversées avec son défunt binôme, Valery. « Ça nous a pris sept ans. C’était hôpital-maison, maison-hôpital », a confié un Pat Sacko visiblement ému, en relatant les péripéties ayant jalonné la création de cet album. L’aventure avait pourtant commencé deux ans après la sortie de Génération Consciente, mais elle a rapidement pris un tournant tragique.

Valery, cofondateur et alter ego musical de Pat Sacko, tombe gravement malade, obligeant le duo à mettre leur projet entre parenthèses. « Pendant qu’on soignait Valery, on concevait l’album. On s’est dit qu’on allait le produire nous-mêmes, même si c’était épuisant et qu’on n’avait pas tous les moyens nécessaires », a expliqué le chanteur.

Malgré des conditions difficiles, Tableau Blanc a vu le jour grâce à une solidarité sans faille. « Même l’arrangeur nous a soutenus, en nous disant d’enregistrer d’abord et de payer plus tard. C’est ainsi que l’album est né », se souvient Pat Sacko.

Malheureusement, Valery s’éteint peu avant la sortie de l’album, laissant derrière lui un immense vide. « Il tenait vraiment à cet album. Il voulait le présenter lui-même. Aujourd’hui, il n’est plus là, mais Tableau Blanc est là. C’est son héritage », a déclaré Pat Sacko, submergé par l’émotion.

Bien plus qu’un simple projet musical, cet album est un témoignage de résilience, de solidarité et d’amour pour l’art. Il représente également un vibrant hommage à Valery, dont l’empreinte continue de résonner dans chaque note et chaque parole de ce chef-d’œuvre.