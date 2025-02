La soirée de ce samedi 1er février 2025 restera historique pour Samo Samo. L’Ivoirien a marqué son entrée dans le MMA avec une victoire éclatante lors de l’African MMA League au Centre Ivoiro-Coréen.

Un combat légendaire : Samo Samo s’impose avec brio pour ses débuts en MMA

Un combat de MMA n’avait autant mobilisé en Côte d’Ivoire que celui de ce samedi 1er février 2025. En tête d’affiche, Kommander Samo Samo affrontait Sounkara Moussa dans un duel très attendu. Samo Samo, acteur culturel mesurant 1,78 m pour 80 kg, amorce une reconversion spectaculaire dans le MMA. Son combat, très attendu par le public, a été programmé en clôture d’une série de rencontres épiques.

Annoncé sur le ring à minuit, Zigui Dona Salim, de son vrai nom, affichait une concentration inhabituelle, prêt à en découdre. Dès les premières secondes, l’Ivoirien n’a pas perdu de temps. À l’image d’un lion affamé, il s’est jeté sur son adversaire malien Sounkara Moussa, déterminé à s’imposer. Grâce à une précision chirurgicale et une hargne impressionnante, Samo Samo a dominé le premier round. Lors du deuxième round, un coup violent reçu sur son appareil génital l’a momentanément déstabilisé. Profitant de cette faiblesse, son adversaire a tenté de reprendre l’avantage.

Le troisième round a été particulièrement éprouvant pour Samo Samo, qui peinait à rester debout. Mais, porté par le soutien du public et son envie de prouver, il a trouvé la force de tenir tête jusqu’au bout. En maîtrisant la distance et en évitant les assauts implacables de Sounkara Moussa, Samo Samo a retardé l’inévitable déclin de ses forces pour décrocher la victoire.

Avec cette entrée fracassante, il remporte sa première médaille en MMA et s’affirme comme un combattant à suivre. Sur ses réseaux sociaux, Kommander Samo Samo s’est réjoui. « Merci à tout ceux qui ont cru et qui ont donner la force ! Combat très difficile et rempli d’émotion ! Mais grâce à mes frères et à la force du public j’ai put terminer le combat ! ( Zagba me dit ) : tu as gagner les 2 premiers rounds accélére encore ou gère le mais haaaannn jchui waka et mon genou est bloqué. A YOHI DJAAA ont a tenu merci merci merci. Première victoire GRÂCE A LA JEUNESSE ET AU SEIGNEUR JESUS ! PAUL POGBA TU ES OÙ ????« , a-t-il écrit.