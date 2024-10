Aliou Cissé, jusque-là sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, serait sur le départ. Selon des sources concordantes, les autorités sénégalaises n’auraient pas donné leur accord pour la reconduction de son contrat.

Équipe du Sénégal de football : Aliou Cissé sur le départ

Aliou Cissé, à la tête des Lions de la Teranga depuis 2015, s’apprête à quitter son poste de sélectionneur. Après avoir conduit l’équipe à plusieurs succès majeurs, dont la victoire historique à la CAN 2021, Cissé semble en fin de parcours avec la sélection sénégalaise. Son contrat arrivant à échéance, les discussions pour une prolongation se seraient révélées infructueuses. La presse sénégalaise rapporte que le sort de l’entraîneur aurait été scellé lors d’une réunion entre les autorités sportives du pays.

D’autres sources avancent que ce serait une décision personnelle de Cissé de ne pas poursuivre l’aventure à la tête des Lions de la Teranga, après avoir accompli l’un des mandats les plus marquants de l’histoire du football sénégalais. Ce départ mettrait fin à une ère durant laquelle il a emmené Sadio Mané et ses coéquipiers vers les sommets du football africain et mondial.

Des sources proches du dossier indiquent qu’une annonce officielle devrait intervenir dans les prochains jours. Si la décision est confirmée, Aliou Cissé ne conduira pas les Lions lors des éliminatoires de la CAN 2025, laissant ainsi le Sénégal à la recherche d’un nouveau sélectionneur pour poursuivre l’ambitieux projet de l’équipe nationale.

BREAKING 🚨



L’état a décidé de ne pas prolonger le contrat d’Aliou Cissé qui terminait fin août ! Il n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale.



[@taggatsn] pic.twitter.com/oz1lQ81iJU — Joueurs SN 🇸🇳 (@JoueursSN) October 2, 2024

Aliou Cissé, sélectionneur des Lions du Sénégal depuis 2015 et ancien capitaine de la Génération-2002, a apporté un palmarès impressionnant au football sénégalais. Il a mené l’équipe à la victoire de la CAN 2021, a participé à deux Coupes du monde (2018 et 2022), et a atteint la finale de la CAN 2019. Sous sa direction, le Sénégal a dominé le classement FIFA en Afrique pendant une longue période.