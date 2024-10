Au Bénin, le gouvernement a tenu sa traditionnelle réunion hebdomadaire en présence du président Patrice Talon ce mercredi 2 octobre 2024. Plusieurs sujets ont été abordés. On vous propose les points clés du compte rendu de la séance.

Bénin : les décisions majeures du Conseil des ministres

Ratification de l’Accord du Global Green Growth Institute (GGGI)

Le gouvernement a transmis à l’Assemblée nationale l’Accord d’établissement du GGGI pour ratification. Cet organisme international promeut la croissance durable et la lutte contre le changement climatique. Une fois ratifié, cet accord permettra au Bénin de bénéficier d’un accompagnement technique pour développer son cadre institutionnel et réglementaire, facilitant la monétisation des actifs liés au carbone.

Création de l’Académie logistique de Ouidah

Face aux défis sécuritaires, le Bénin a créé une académie logistique à Ouidah, en partenariat avec des pays européens, pour former les forces de défense et les civils spécialisés en logistique. Ce centre de formation respectera les normes internationales pour améliorer les capacités militaires et civiles dans la région.

Convocation du corps électoral pour les élections consulaires

Le gouvernement a fixé la date du 5 janvier 2025 pour l’élection des membres de l’Assemblée consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI BENIN) pour la mandature 2025-2030.

Rencontres et événements internationaux

Le Conseil a approuvé l’organisation de plusieurs événements internationaux, dont la 31ᵉ Journée mondiale des enseignants le 5 octobre 2024, ainsi que diverses rencontres régionales et internationales dans les domaines de la télécommunication, de la santé et de l’agriculture.

Nomination individuelle

Monsieur Calixte Akouègnon Dossou Koko a été nommé Greffier en chef de la Cour suprême.