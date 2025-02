Le Pool judiciaire financier (PJF) du Sénégal a lancé une enquête retentissante visant Mamadou Racine Sy et Amadou Sall, fils de l’ancien président. Cette affaire met en lumière des accusations d’escroquerie et de blanchiment de capitaux, portant sur des sommes considérables. Les ramifications de cette enquête pourraient s’étendre à d’autres personnalités du pays.

Sénégal : une enquête judiciaire explosive vise le fils de l’ex-président

Selon le journal L’Observateur, Mamadou Racine Sy et Amadou Sall sont dans le collimateur du PJF. Ils sont accusés d’association de malfaiteurs, de complicité d’escroquerie sur les deniers publics et de complicité de blanchiment de capitaux. Ces accusations font suite à un rapport de la CENTIF révélant des transactions douteuses portant sur 125 milliards de francs CFA.

Bien qu’Amadou Sall n’ait pas encore été convoqué, la ratification imminente d’accords d’entraide judiciaire entre le Sénégal et le Maroc, prévue le 10 mars, suscite des interrogations. Certains y voient une manœuvre visant la famille de l’ancien chef de l’État et d’autres personnalités établies au Maroc.

Le député-maire d’Agnam, entendu par le Collège des juges d’instruction du PJF le 13 février, a été informé des charges retenues contre lui. Le procureur a requis un mandat de dépôt à son encontre ainsi que pour deux de ses frères, accusés de complicité d’escroquerie sur les deniers publics et de blanchiment de capitaux. Un délai de 15 jours lui a été accordé avant une nouvelle audience prévue ce jeudi 27 février.

Par ailleurs, Seydou alias Tahirou Sarr, considéré comme l’auteur principal, devra comparaître à nouveau devant les juges du PJF le 28 février. Il devra répondre aux accusations d’escroquerie sur les deniers publics, d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux.

Selon L’Observateur, les autres mis en cause, dont Mamadou Racine Sy, Amadou Macky Sall et une personne identifiée comme X, seront convoqués après les auditions de Farba Ngone et Tahirou Sarr, en fonction de l’avancement de l’enquête.

Cette affaire, qui mêle personnalités politiques et hommes d’affaires, pourrait connaître de nouveaux développements dans les semaines à venir. Les auditions et les éventuelles convocations de nouvelles personnes impliquées devraient apporter des éclaircissements sur les faits et les responsabilités de chacun.

Les accords d’entraide judiciaire avec le Maroc pourraient également jouer un rôle crucial dans l’enquête, en permettant aux autorités sénégalaises d’obtenir des informations et des témoignages de personnes résidant au Maroc.

Cette affaire met en lumière la détermination du Pool judiciaire financier à lutter contre la corruption et la délinquance financière au Sénégal, et ce, quels que soient les personnes impliquées.