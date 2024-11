Au Sénégal, l’ancien directeur général de la Senelec et ministre de l’Énergie sous Me Abdoulaye Wade, Samuel Sarr, a été interpellé à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Dakar et placé en garde à vue par la Section de Recherches de la gendarmerie.

Samuel Sarr interpellé à son retour de voyage : l’ancien ministre Sénégalais placé en garde à vue

Selon les informations recueillies par le média Kewoulo, les détails de cette interpellation ne sont pas encore connus. Mais il est possible que cette arrestation soit liée au projet de la centrale électrique du Cap des Biches, un projet énergétique d’envergure auquel Samuel Sarr est associé. Ce dernier collabore notamment avec Arouna Dia, Abdoulaye Dia (Senico), Moustapha Ndiaye et Khadim Ba (Locafrique) dans le cadre de ce projet à 100 % sénégalais.

Bien que les travaux de la centrale, alimentée au gaz, soient quasiment achevés, son entrée en service est retardée en raison de l’absence de gaz naturel. Par ailleurs, des plaintes ont été déposées, accusant certains acteurs du projet, notamment Samuel Sarr, de mauvaise gestion financière.

Cette nouvelle étape judiciaire pourrait avoir des conséquences importantes sur le projet de la centrale du Cap des Biches et retarder encore davantage sa mise en service au Sénégal.

Il convient de rappeler que les acteurs de ce dossier étaient récemment en déplacement à Dubaï, où ils ont rencontré des partenaires potentiels.