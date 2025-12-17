Sénégal : Ousmane Sonko lance un appel aux structures du Pastef

Au Sénégal, à travers un communiqué datant du lundi 15 décembre 2025, le Premier ministre et chef du Pastef, Oumane Sonko, demande aux élus et militants de se lancer dans une grande mobilisation sur le terrain. Ceci, en vue de se rapprocher des citoyens et de recenser à terme un million de militants actifs.

Sénégal : Ousmane Sonko appelle les cellules du Pastef à se mettre au service des citoyens

Dans son communiqué, Ousmane Sonko veut un Pastef beaucoup plus « dynamique sociale et populaire ». Ousmane Sonko appelle les différentes cellules du parti à se mettre au service des citoyens, organiser des actions de proximité comme des consultations médicales gratuites mais aussi de « vulgariser » la doctrine du parti pour mieux la diffuser dans l’ensemble du pays.

L’objectif est de « consolider » le rôle du Pastef, « dans la transformation nationale en cours ». Pour Moussa Diaw, professeur de sciences politiques à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, Ousmane Sonko clarifie ainsi ses intentions électorales. Il s’agit là de mettre le parti en ordre de bataille au Sénégal en vue des élections locales de 2027, le prochain baromètre politique.

Une « compétition » pour l’ancrage local s’est ouverte entre les deux chefs de l’exécutif, estime de son côté un analyste politique. Il faut le dire, ces dernières semaines, Bassirou Diomaye Faye, Président du Sénégal, a rallié plusieurs maires et figures locales à la coalition présidentielle « Diomaye Président ». Une formation que le chef de l’État s’attache à élargir depuis plusieurs semaines, mais dont on ignore encore si elle investira en son nom des candidats aux prochaines élections.